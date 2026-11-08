Özgür Özel: “Can Azerbaycan’ın Zafer Günü’nü kutluyorum”Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Karabağ Zaferi'nin altıncı yıl dönümünde, Can Azerbaycan'ın Zafer Günü'nü kutluyor; aziz şehitleri rahmetle, kahraman gazileri minnetle anıyorum" dedi.
(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Karabağ Zaferi'nin altıncı yıl dönümünde, Can Azerbaycan'ın Zafer Günü'nü kutluyor; aziz şehitleri rahmetle, kahraman gazileri minnetle anıyorum" dedi.
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Azerbaycan Zafer Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Özel'in paylaşımı şöyle:
"Karabağ Zaferi'nin altıncı yıl dönümünde, Can Azerbaycan'ın Zafer Günü'nü kutluyor; aziz şehitleri rahmetle, kahraman gazileri minnetle anıyorum."
Kaynak: ANKA