Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Özgür Özel: “Can Azerbaycan’ın Zafer Günü’nü kutluyorum”

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Özgür Özel: “Can Azerbaycan’ın Zafer Günü’nü kutluyorum”
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Karabağ Zaferi'nin altıncı yıl dönümünde, Can Azerbaycan'ın Zafer Günü'nü kutluyor; aziz şehitleri rahmetle, kahraman gazileri minnetle anıyorum" dedi.

(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Karabağ Zaferi'nin altıncı yıl dönümünde, Can Azerbaycan'ın Zafer Günü'nü kutluyor; aziz şehitleri rahmetle, kahraman gazileri minnetle anıyorum" dedi.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Azerbaycan Zafer Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Özel'in paylaşımı şöyle:

"Karabağ Zaferi'nin altıncı yıl dönümünde, Can Azerbaycan'ın Zafer Günü'nü kutluyor; aziz şehitleri rahmetle, kahraman gazileri minnetle anıyorum."

Kaynak: ANKA
Bu haber 14 sitede yayınlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev’den kol kola kardeşlik pozu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev’den kol kola kardeşlik pozu
İsrail askerlerinin kontrolünde okulun girişine çöp döktüler21

İnsanlık ayıbının geldiği son nokta!
Yeni Parti'de genel başkanlık ön seçimi başladı! Özgür Özel oyunu kullandı18

81 ilde seçim heyecanı başladı! Özgür Özel'den ilk görüntü geldi
Manavgat'ta madde etkisindeki genç caddede tahrayla hayali düşmanlara saldırdı! Kendini de yaraladı

Hayali düşmanlara tahrayla saldırdı! Yaralanan kendisi oldu
Toptancıda kahve skandalı! Hepsinin son kullanma tarihi geçmiş11

Ekipler yetişmeseydi vatandaşa içireceklerdi! Hepsi çöpü boyladı
Pamela Anderson şöhreti geride bıraktı! İşte yeni hayatı

Sahil Güvenlik'in güzeliydi! İşte son hali
Şarkıcı Alihan slime yayını açtı! Yanlış hediye gönderenleri fena azarladı12

Biri bu işi durdursun! Akıma katılan son isim herkesi şaşkına çevirdi