Özgür Özel: "Başbağlar, Bu Milletin Vicdanında Hiç Kapanmayacak Bir Yaradır"
CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Başbağlar Katliamı'nın yıl dönümünde yaptığı açıklamada, 33 şehidi rahmetle andı ve Sivas Madımak ile Başbağlar'ın ortak acı olduğunu belirtti.
(ANKARA) - CHP Grup Başkanı Özgür Özel, "Başbağlar, bu milletin vicdanında hiç kapanmayacak bir yaradır. 2 Temmuz 1993'te insanlığın yakıldığı Sivas Madımak da, 5 Temmuz 1993'te insanlığın kurşunlandığı Erzincan Başbağlar da ortak acımızdır" ifadelerini kullandı.
CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Başbağlar Katliamı'na ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Erzincan Başbağlar'da teröristler tarafından katledilen 33 şehidimizi rahmetle anıyorum. Başbağlar, bu milletin vicdanında hiç kapanmayacak bir yaradır. 2 Temmuz 1993'te insanlığın yakıldığı Sivas Madımak da, 5 Temmuz 1993'te insanlığın kurşunlandığı Erzincan Başbağlar da ortak acımızdır. Şiddetin, terörün her türlüsüne karşı çıkmaya kararlılıkla devam edeceğiz."