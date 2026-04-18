Özgür Özel, Barselona'da Lars Klingbeil ile Görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İlerici Küresel Seferberlik (GPM) toplantısına katılmak üzere geldiği Barselona’da, Almanya Sosyal Demokrat Partisi Eş Başkanı ve Almanya Şansölye Yardımcısı Lars Klingbeil ile görüştü.

HABER: GÜLARA SUBAŞI / KAMERA: CEMAL BERK AYTEKİN

CHP Genel Başkanı ve Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcısı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal, Avrupa Sosyalist Partisi (PES) ve İlerici İttifak (PI)'nın ortak düzenlediği Küresel İlerici Seferberlik'in (Global Progressive Mobilisation) iki gün sürecek toplantısına katılmak üzere geldiği İspanya'nın Barselona kentindeki temaslarını sürdürüyor.

Dünyanın farklı ülkelerinden 4 bini aşkın ilerici lider, aktivist, akademisyen, sendikacı ve siyasi parti temsilcisinin katıldığı toplantı kapsamında, CHP Lideri Özel, bugün liderler oturumunda katılımcılara hitap edecek.

Toplantının düzenlendiği Gran Via Fuar'na gelen Özel ve beraberindeki CHP heyeti, toplantının açılışına katıldı. Özel ardından dün başladığı ikili görüşmelere bugün de devam etti. Özel bugün, Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) Eş Başkanı, Almanya Şansölye Yardımcısı ve Maliye Bakanı Lars Klingbeil ile görüştü. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme yaklaşık bir saat sürdü.

Görüşmede Özel'e; CHP Dış Politika ve Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Şule Bucak Erten eşlik etti.

Kaynak: ANKA
Hürmüz'ün yeniden kapatılmasına Trump'tan ilk yorum: Bize şantaj yapamazlar

Hürmüz'ün yeniden kapatılmasına Trump'tan ilk yorum
Özgür Özel'i kızdıran sözler: Tom Barrack'ı 'İstenmeyen kişi' ilan etti

Özel o sözlere çok kızdı: Bizim için artık istenmeyen adamdır
Sadettin Saran, Ederson'un mesajlaşma grubuna attığı mesajı açıkladı

Ederson'un dün gece mesajlaşma grubuna attığı mesajı açıkladı
Saldırıdan kurtulan öğrencinin sözleri okuldaki ihmali ortaya çıkardı

Saldırıdan kurtulan öğrencinin sözleri okuldaki ihmali ortaya çıkardı
Özkan Yalım’ın sevgilileriyle yeni görüntüleri ortaya çıktı

Otel odasında basılan başkanı zora sokacak yeni görüntüler

Özgür Özel'i kızdıran sözler: Tom Barrack'ı 'İstenmeyen kişi' ilan etti

Özel o sözlere çok kızdı: Bizim için artık istenmeyen adamdır
Emenike, Aziz Yıldırım'a olan sevgisini yeniden hatırlattı

Fener'in eski yıldızından Aziz Yıldırım'a açık destek: Onsuz olmayacak
Yan yana toprağa verilen öğrencilerin mezarında depremzede anneden yürek dağlayan not

4 öğrencinin mezarında yürek yakan not! Okuyan gözyaşlarını tutamıyor