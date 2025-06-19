Özgür Özel, Ali Haydar Hakverdi'ye Taziye Ziyaretinde Bulundu

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kız kardeşini kaybeden CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Haydar Hakverdi'ye taziye ziyaretinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kız kardeşi vefat eden CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Haydar Hakverdi'ye taziye ziyaretinde bulundu.

CHP'den yapılan açıklamaya göre Özel, önceki günlerde kız kardeşini kaybeden Parti Meclisi Üyesi Ali Haydar Hakverdi'ye taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel
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