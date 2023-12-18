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Özgür Özel: Akademisyen ve Aydın Kimliğiyle Günümüze Işık Tutmaya Devam Eden Necip Hablemitoğlu'nu Suikaste Kurban Gidişinin 21'inci Yılında Saygıyla...

18 Aralık 2023 15:45 Güncelleme: 15:47 Abone Ol

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Akademisyen ve aydın kimliğiyle günümüze ışık tutmaya devam eden Necip Hablemitoğlu’nu suikaste kurban gidişinin 21'inci yılında saygıyla anıyorum” açıklamasını yaptı.