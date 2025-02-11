Özgür Özel, Ahmet Türk'e Geçmiş Olsun Ziyareti Gerçekleştirdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Dem Parti'li Ahmet Türk'e ziyarette bulundu.

Partiden yapılan açıklamada, Özel'in, gördüğü tedavi sonrası Ankara'da bir otelde konaklayan Ahmet Türk'ü ziyaret ettiği, geçmiş olsun dileğinde bulunduğu belirtildi.

Ziyarette, DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ile CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da yer aldı.