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Özgür Çelik'in, Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçiminin ardından yaptığı konuşmasındaki iddialara soruşturma

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İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçiminin ardından yaptığı konuşmasındaki iddialara ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçiminin ardından yaptığı konuşmasındaki iddialara ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Bir kısım basın yayın organlarında, Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in bugün gerçekleştirilen Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimleri akabinde yapmış olduğu 'Ayhan Aydın ağlayarak beni aradı. Beni savcı tutuklamayla tehdit etti, benim oğlum ve eşim engelli, bunlara kim bakacak? Onlara bakacak kimse olmadığı için bunlara teslim oldum.' dedi.' şeklindeki iddiaları ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturmaya başlanılmış olup, bu kapsamda beyanlarda ismi geçen Ayhan Aydın isimli şahsın söz konusu iddialarla ilgili ifade vermek üzere Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmesi talimatı verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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