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Kurtuluş Parkı'nda Öğretmenlere Polis Müdahalesi

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Ankara Kurtuluş Parkı'nda hak talebiyle basın açıklaması yapmak isteyen özel okul öğretmenlerine polis biber gazıyla müdahale etti, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

(SÜRECEK) (ANKARA) - Kurtuluş Parkı'nda basın açıklaması yapmak isteyen özel okul öğretmenleri, polisin biber gazlı müdahalesiyle karşılaştı. Bazı öğretmenler gözaltına alındı, destek için gelen sendika ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Kurtuluş Parkı'ndan çıkarıldı.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası'nın çağrısıyla toplanan ve dün Güvenpark'ta polis müdahalesiyle karşılaşan özel okul öğretmenleri, "Haklarımızı almadan Ankara'dan ayrılmıyoruz" diyerek bugün de saat 14.00'te Kurtuluş Parkı'na çağrı yaptı.

Öğretmenlerin bir bölümünün konakladıkları otelden çıkışına izin verilmezken, Kurtuluş Parkı'na ulaşan öğretmenler ve öğretmenlerle dayanışma göstermek isteyen sendika ve sivil toplum kuruluşlarının temscileri polis ablukasıyla karşılaştı.

Polis öğretmenlere biber gazıyla müdahale etti, çok sayıda kişi gözaltına alındı. Polis müdahalesinin ardından öğretmenler ile öğretmenlere destek veren sendikaların ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Kurtuluş Parkı'ndan çıkarıldı. Sivil toplum kuruluşlarının ve sendikaların temsilcileri, bir grup öğretmenin bulundukları otele kadar yürüdü ve burada açıklama yaptı.

Kaynak: ANKA
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