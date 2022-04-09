ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 9 Nisan 2022

6 Nisan 1920

1- MEB'in mesleki eğitim programıyla 64 bin mezun genç kariyerini yeniden planlıyor

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer:

"Türkiye genelinde mesleki eğitim merkezleri beceri tamamlama programına başvuru yapan 64 bin 149 öğrencinin 38 bin 861'i lise, 13 bin 148'i meslek lisesi, 6 bin 939'u meslek yüksekokulu ön lisans, 5 bin 53'ü lisans ve 78'i de yüksek lisans mezunu"

"Artık eğitimi ne olursa olsun gençlerimizin kariyer planlamasından vazgeçtiği zaman becerisini farklı alanlara kaydırabileceği esnek bir model var"

(Selma Kasap/Ankara) (Görüntülü)

2 - 52 il hızlı trenlerle birbirine bağlanacak

Türkiye'de 2053'e kadar 6 bin 196 kilometre hızlı tren hattı, 1474 kilometre konvansiyonel hat, 622 kilometre yüksek hızlı tren hattı ve 262 kilometre çok yüksek hızlı tren hattı olmak üzere 8 bin 554 kilometrelik demir yolu hattının tamamlanması hedefleniyor

Yüksek hızlı tren hattının 546 kilometresi gelecek yıl tamamlanacak

2053'e kadar hızlı trenlerle bağlı il sayısı 8'den 52'ye çıkacak

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

3- Haydarpaşa kazılarında Helenistik döneme ait kiremit mezar bulundu

İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü Rahmi Asal:

"Burada Helenistik dönem mezarı çıkması çok önemli kronolojisi açısından, ikincisi de kremasyon olması. Helenistik dönem bu tip kremasyon mezarları hiç görmedim. Bu, iyi bir örnek"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün:

"Arkeolojik buluntularla karşılaşınca tarihin ve kültürel mirasın ortaya çıkarılması için projeyi revize ederek, rayın uzunluğunu 13 bin metresini iptal ederek 7 bin metreye indirdik"

(Çiğdem Alyanak/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4 - Türk yapımı korku oyunu "Frightence" 239 ülkede satışa sunuldu

Playstige Interactive'nin kurucusu Barış Tarımcıoğlu:

"Kullandığımız oyun geliştirme motoru Unreal Engine 4, bize vizyonumuzu gerçekleştirmemizde oldukça fayda sağladı"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

5- Türkiye'den ABD'ye rekor ihracat

Türkiye, ABD'ye 3 milyar 481 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek 1. çeyrek ihracatını gerçekleştirdi

Ülke aynı zamanda Türkiye'nin dış satımını değer bazında en fazla artırdığı pazar olarak kayıtlara geçerken Türkiye'nin ABD'ye ihracatı, ocak-mart döneminde 779 milyon 972 bin dolar tutarında artış kaydetti.

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

6- ODTÜ'lü kız kardeşlerin bitmeyen öğrenme merakı 11 yükseköğretim diploması getirdi

Sahip oldukları öğrenme aşkıyla kimyadan çalışma ekonomisine, bilgisayar mühendisliğinden fotoğrafçılığa kadar pek çok bölümden diploma alan Melike ve Ece Çağlayan, ODTÜ Enformatik Enstitüsü Tıp Bilişimi Bölümü'nde doktoraya devam ediyor

Okul eğitiminin yanında dövüş sanatları, müzik, yüzme, dans, heykel, resim ve yoga alanlarında da dersler alan kız kardeşlerin karatede siyah kuşağı bulunuyor

Melike Çağlayan: "Bazen Ece bana 'Abla ne olursun dur' diyor çünkü aynı anda birçok şey yapıyoruz"

(Harun Kutbe/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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AA / Güncel