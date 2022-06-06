ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 6 Haziran 2022 - Haberler

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Çevre Haftası dolayısıyla AA'ya açıklamalarda bulundu:

"Dünyayı yaşanabilir kılmak ortak sorumluluk gerektiriyor. Çevre konusunda toplumsal duyarlılığın artmasına katkı sağlayarak gelecek nesillere keyifle, sağlıkla yaşayacakları çok daha yeşil bir dünya bırakmak zorundayız"

"Coğrafi Bilgi Sistemleri üzerinden bilgi paylaşımının artması ile coğrafi bilgi sisteminin çevreci hizmetlerinde de çeşitlenme artacak ve vatandaşlarımızın çok daha sağlıklı bir çevrede yaşaması mümkün olacaktır"

(Abdullah Yasin Güler/Ankara)

2- Avrupa'nın en büyük fizik tedavi hastanesinin açılışına sayılı günler kaldı

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu:

"(Bahçelievler'de inşa edilen fizik tedavi hastanesi) Haziranın yarısından itibaren hizmet vermeye başlayacağız. Avrupa'nın en büyük fizik tedavi hastanesi. Burada hem rehabilitasyon yapılacak hem belli uzuvlarını kaybetmiş veya kullanamayan kişilere nasıl o şekilde yaşayacakları öğretilecek"

(Aile sağlığı merkezleri) İnşallah bu sene 20-30 tane daha ilave edeceğiz. Böylece, birinci basamakta da Türkiye'de bu kadar çok yeni yapılmış aile hekimliği merkezi ilk defa İstanbul'da olacak"

(Elif Küçük/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye, Azerbaycan'ın turizminde ilk sıraya yerleşti

Azerbaycan Turizm Ofisi Başkan Yardımcısı Bahruz Asgarov:

"Türkiye, an itibarıyla ülkemize gelen turist sayısında birinci sırada yer alıyor. Bu yılın ocak-mayıs döneminde Türkiye'den gelen turist sayısı 116 bin 243 oldu"

"Böylelikle Türkiye, aynı dönemde 115 bin 468 turistin geldiği Rusya'yı geride bıraktı"

(Abdulselam Durdak/İstanbul)

4- "Türk Yıldızları"nın kokpitinden Türkiye

Kuruluşunun 30'uncu yılını kutlayan ve gösterileriyle büyük beğeni kazanan Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, gösteri yaptıkları 42 ilin tarihi ve önemli mekanlarıyla doğal güzelliklerini kokpitten görüntüledi

Jetlerin gösteri yaptığı şehirlerde Çanakkale Şehitler Abidesi, Anıtkabir, İstanbul Boğazı ve Mardin Kalesi gibi mekanlar ile İzmir Kordon'da gösteriyi izleyen kalabalık kokpitteki kameradan kaydedildi

(Abdullah Doğan/Konya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Tüketicilerin akredite edilmemiş "helal" ibareli ürünlerle yanıltılması önlenecek

Yapılan yasal düzenlemeye göre, iç piyasaya sunulacak ürün ve hizmetlere yönelik helal belgesi düzenleyen tüm kuruluşların Helal Akreditasyon Kurumunca akredite edilmesi bir yıllık geçiş sürecinin ardından zorunlu olacak

Bu sayede tüketicilerin market raflarında eriştikleri ürünlerin üzerinde gördükleri helal markalarının, alanında yetkin ve denetlenmiş kuruluşlarca düzenlenmesi sağlanacak

(Deniz Çiçek/Ankara)

6- "İnsanlığın başlangıç noktasında" metaverse ve yapay zeka konuşulacak

Yapay zeka ve tarımla ilgili panellerin düzenleneceği "Tarihin Sıfır Noktasından, Tarihin Dönüm Noktasına" etkinliği, 8 Haziran Çarşamba günü Göbeklitepe'de gerçekleştirilecek

Yapay Zeka Politikaları Derneği Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu:

"Yapay zeka ve metaverse kavramlarının 2030 yılına kadar dünya ekonomilerinde oluşturacağı pastanın yaklaşık 25 trilyon dolar olması bekleniyor. Ülke olarak bu pastadan payımızı almak için daha çok bilgilenmemiz gerekiyor"

(Zeynep Duyar Canlı/Ankara)

7- "ODTÜ Bilim Gemisi" Marmara'nın kirlilik tarihini ortaya çıkarmak için demir aldı

Toplam 2 hafta sürecek seferde 110 istasyonda gözlem yapacak ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'nde görevli bilim insanları, derin denizden alacakları sediman örnekleriyle Marmara'nın kirlilik tarihini ortaya çıkarmaya çalışacak

Geliştirdikleri yeni nesil mikrosensörlerle ilk kez analizler ve yeni deneyler yapacak olan bilim insanları, Marmara'da müsilaja da neden olan azot-fosfor yüklerinin ne kadarının derin tarafta depolandığını ve oksijen kaybıyla beraber bu yüklerin tekrar derin denize girip giremeyeceğini araştıracak

(Çiğdem Alyanak/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne yol açan kene hakkında doğru bilinen yanlışlar

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Orkun:

"Medyada 'Keneyi kendi çıkardı öldü, Keneyi kendiniz çıkarmayın' gibi dezenformasyonlar mevcut. Keneyi görür görmez uygun bir şekilde kendiniz çıkarın ve hastaneye başvurun. Buradaki önemli nokta elinize bir şey giyerek, keneyi patlatmadan tek parça halinde çıkarmaktır"

"Kenenin 'vücuda gömülmesi' gibi bir durum yok. Sadece ağzının ucundaki bir yapı vücuda girmektedir. Şayet tam olarak çıkaramayıp, kenenin ağzını koparıp içeride bırakırsanız bunun size hastalık bulaştırmasıyla bir bağlantısı yoktur"

(Ayşe Şensoy Boztepe/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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