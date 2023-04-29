ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 29 Nisan 2023

Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'ndaki ücretsiz biletler tükendiAnkara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas güzergahında 31 Mayıs'ta sona erecek ücretsiz seferler için yaklaşık 101 bin bilet tanımlandıYolculardan Zeliha Özgü: "Biletimi internet üzerinden ücretsiz aldım.

6 Nisan 1920

1- Ankara- Sivas Hızlı Tren Hattı'ndaki ücretsiz biletler tükendi

Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas güzergahında 31 Mayıs'ta sona erecek ücretsiz seferler için yaklaşık 101 bin bilet tanımlandı

Yolculardan Zeliha Özgü:

"Biletimi internet üzerinden ücretsiz aldım. Biletler çok hızlı tükendi ve çok yoğun talep var"

(Serhat Zafer/Sivas) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- "Tuvalde Yüzyıl" sergisi, Türk sanat tarihinin son yüzyılının "tablosu" olacak

Türk Tarih Kurumunca, Türk resim sanatında iz bırakan ressamların eserlerinin yer aldığı "Tuvalde Yüzyıl: Cumhuriyet'in 100. Yılında 100 Ressam 100 Resim" sergisi, 2 Mayıs-2 Temmuz'da CerModern'de ziyaretçilerini ağırlayacak

TTK Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin:

"Sergimiz, sanatseverlerin yanı sıra kültür ve sanat tarihini takip edenlerin özellikle ilgileneceği bir çalışma olarak bilim dünyasına ve toplumumuza ciddi katkı sunacak"

(İsa Toprak/Ankara)

3- 13 yaşındaki Türk balerin dünyanın en prestijli okuluna seçildi

Annesinin yönlendirmesiyle 4 yaşında başladığı bale eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarında sürdüren Mercan Çelik, tutkuyla bağlı olduğu sanatını Monako'daki Academie Princesse Grace'de devam ettirecek

Annesi Semen Çelik:

"Mercan 'Ben yurt dışında eğitimimi yapacağım ama tekrar ülkeme döneceğim. Ülkemde de kendim gibi çocukların yetişmesinde, okulumda devam etmek istiyorum.' diyor. Onun da esasında en büyük ideali o"

(Berfin Kıraç/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- İstanbul'da evinden çıkamayanlara ücretsiz zatürre aşısı hizmeti veriliyor

Kronik rahatsızlığı olan, eve ya da yatağa bağımlı hale gelen kişilere sunulan evde sağlık hizmetleri kapsamında, Bakırköy, Bağcılar, Bahçelievler, Esenler ve Güngören'de ikamet eden hastalara ücretsiz zatürre aşısı yapılıyor

Kamu Hastaneleri 3. Bölge Başkanlığı Evde Sağlık Hizmetleri Koordinatör Hekimi Uzman Doktor Beyza Arpacı Saylar:

"Evde sağlık hizmeti kapsamında randevu planlanan hastaları, Sağlık Bakanlığı Aşı Takip Sistemi üzerinden ziyaret günü öncesinde tarıyoruz. Ziyaret bilgilerini bildirmek üzere hastaları aradığımızda, aşı olmak istiyorlar mı diye soruyoruz. Gönüllü olanlara aşı uygulaması yapıyoruz"

(Berfin Kıraç/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Beşiktaş evinde, Galatasaray deplasmanda kazanıyor

Siyah-beyazlı takım, Vodafone Park'ta oynadığı 15 maçtan 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle ayrılarak 36 puan topladı

Süper Lig'de bu sezon deplasmanda başarılı bir performans sergileyen Galatasaray, dış sahada yaptığı 14 maçın 10'unu kazandı, 2'sinde de berabere kaldı

(Ercan Çakar/İstanbul)

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