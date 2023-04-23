ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 23 Nisan 2023

Kamu işçisinin zam pazarlığında sona doğruKamudaki 700 binden fazla kamu işçisinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nden önce imzalanması bekleniyorTÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay:...

6 Nisan 1920

1- Kamu işçisinin zam pazarlığında sona doğru

Kamudaki 700 binden fazla kamu işçisinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nden önce imzalanması bekleniyor

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay:

"Hükümetten günün koşullarını, işçilerin alım gücünü ve sunduğumuz taleplerimizi karşılayacak yeni bir teklifte bulunmasını istiyoruz"

(Özcan Yıldırım/Ankara)

2- İhbarlarla geçen yıl 46 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi

Ticaret Bakanlığının ihbarların yanı sıra ulusal ve uluslararası alanda yürüttüğü istihbarat çalışmalarıyla ele geçirdiği kaçak eşyanın tutarı 187 milyon lirayı buldu

(Deniz Çiçek/Ankara)

3- Sahte "helal" belgeli ürünlerin ülkeye girişine kırmızı ışık

HAK tarafından hazırlanan yönetmelik taslağına göre, ithal edilerek piyasaya arz edilecek ürünlerin helal işareti, markası, damgası, resmi veya herhangi bir helal ibaresi taşıması halinde HAK tarafından akredite edilmiş kurum veya kuruluşlar tarafından belgelendirilmesi esas olacak

Bu kurum ve kuruluşlar ile bunların helal uygunluk belgesi verdiği firma ve ürün gruplarına ilişkin bilgiler gümrük idaresiyle paylaşılacak, ülkeye girişi uygun görülmeyen ürünler, mahrecine iade ya da tasfiye edilecek

(Deniz Çiçek/Ankara)

4- Elektrikli araç şarj istasyonlarında lisans sayısı 124'e ulaştı

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz:

"Altyapımız tamam. Elektrikli araç piyasamız Türkiye yüzyılına hazır"

"Tesla kendi adıyla şarj ağı kurmak için lisansını aldı. Pek çok büyük otomotiv markası da gerek ortaklıklar kurarak gerekse distribütörler üzerinden piyasamızda var olacak"

"Şarj@TR uygulamasıyla EPDK'den şarj ağı işletmeci lisansı alan şirketlerin halka açık tüm şarj istasyonları görüntülenebilir"

(Gülşen Çağatay/Ankara)

5- Tarihi Gelibolu Yarımadası uluslararası törenlere hazırlanıyor

Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir:

"(Çanakkale Kara Savaşları'nın 108. yılı törenleri) 24-25 Nisan'da Çanakkale'de hem Türk tarafı olarak biz törenlerimizi yapacağız hem de yabancı devletler kendi törenlerini icra edecek"

"Tabii ki her yıl olduğu gibi yine bu sene Avustralya'dan, Yeni Zelanda'dan, Fransa'dan, İngiltere'den birçok misafirimiz gelecek. Devlet temsilcileri, büyükelçiler törenlere katılacak. Çanakkale'de gerçekten uluslararası boyutta önemli bir tören yapılmış olacak"

(Burak Akay/Çanakkale) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- İlk çeyrekte en çok ihracat yapılan ülkeler belli oldu

Ocak-Mart 2023'te Türkiye'nin ülkeler bazında gerçekleştirdiği ihracat 54,3 milyar dolara yükselirken, en fazla dış satım 4,9 milyar dolarla Almanya ve 2,97 milyar dolarla ABD'ye yapıldı

İlk çeyrekte 13 ülkeye 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirilirken, en fazla artış yüzde 755,1 ile Suudi Arabistan ve yüzde 540,9 ile Mali'de kaydedildi

(Uğur Aslanhan/İstanbul)

7- Denizlerde balık sayısı yapay yuvalarla artıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, sucul biyoçeşitliliğin korunması, geliştirilmesi, bozulan ekosistemlerin restorasyonu ve sürdürülebilir su ürünleri üretimini geliştirmek amacıyla yapay yuva uygulamalarını hayata geçirdi

(Mustafa Çalkaya/Ankara)

8- Milli pentatletlerin Paris Olimpiyatları'nda kürsü hesapları

Dünya Kupası 2. etabında karışık bayrak yarışında altın madalya elde eden İlke Özyüksel ve Buğra Ünal, 2024 Paris Olimpiyatları'nda Türkiye'ye modern pentatlonda ilk madalyasını kazandırmayı istiyor

İlke Özyüksel: "Paris'te benim için hedef artık zirve"

"Benim de keşke önümde örnekler olsaydı. Belki Rio'da 35 değil 5, Tokyo'da 5 değil de ilk 3 olurdu"

Buğra Ünal: "İlke de ben de ülkemiz adına yeni şeyler yapmaya çalışıyoruz"

(Musa Samur/Ankara)

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