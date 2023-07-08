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Özel güvenlik görevlisi namazla dalga geçtiği video nedeniyle gözaltına alındı

Özel güvenlik görevlisi namazla dalga geçtiği video nedeniyle gözaltına alındı

Güncel Haberler

Sancaktepe'de bir firmada özel güvenlik görevlisi olarak çalışan D.Y., sosyal medya hesabından namazla dalga geçtiği bir video paylaştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonucunda D.Y. gözaltına alındı.

SANCAKTEPE'de bir firmada özel güvenlik görevlisi olarak çalışan D.Y., sosyal medya hesabından namazla dalga geçtiği bir video paylaştı. Videonun ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında  D.Y. gözaltına alındı.< Sancaktepe'de bir firmada özel güvenlik görevlisi olarak çalışan D.Y., sosyal medya hesabından namazla dalga geçtiği bir video paylaştı.  D.Y.'nin videosuna kısa sürede tepki geldi. Tepkilerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya Evren Korkmaz - Güncel

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sancaktepe Güncel Haberler

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