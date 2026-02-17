Haberler

Adana'da özel gereksinimli çocuklar sanatçı Uğur Aslan ile bir araya geldi

Adana'da özel gereksinimli çocuklar sanatçı Uğur Aslan ile bir araya geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, özel gereksinimli çocuklar, sanatçı Uğur Aslan ile bir araya gelerek şarkılar söyledi ve sohbet etti. Etkinlik, kültür ve sanatın herkes için erişilebilir olmasını amaçlıyor.

Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte özel gereksinimli çocuklar sanatçı Uğur Aslan ile buluştu.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kültür ve sanatın herkes için erişilebilir olması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında özel gereksinimli çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi.

"Bir Arabesk Müzikali - Afara" konseri öncesi Uğur Aslan ile bir araya gelen özel gereksinimli çocuklar sanatçıyla şarkılar söyledi, sohbet etti."

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Kültür ve Turizm Müdürü Emre Duru, kültür ve sanatın toplumun her kesimi için temel bir hak olduğunu ifade etti.

Bireylerin kültür ve sanata eşit şekilde erişebilmelerinin öncelikleri olduğunu belirten Duru, şunları kaydetti:

"Özel gereksinimli bireylerin müze, tiyatro, kütüphane ve diğer kamusal alanlarda güvenli, rahat ve tam anlamıyla erişilebilir bir ortamda bulunabilmesi için çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Derneklerle kurduğumuz işbirlikleri sayesinde bu alanda somut ve kalıcı adımlar atmayı hedefliyoruz. Toplumda farkındalığı artırmak ve kültürel hayata engelsiz katılımı desteklemek temel sorumluluklarımızdan biridir."

Kaynak: AA " / " + Koray Kılıç -
Yenidoğan savcısı Yavuz Engin'e tehdit davasında karar

Türkiye'nin konuştuğu savcıyı tehdit davasında karar
Bu tehdit masa dağıtır! Hamaney açık açık meydan okudu

Bu tehdit masa dağıtır! Hamaney açık açık meydan okudu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sabancı ailesi genişliyor: İki kez düğün yapacaklar

Sabancı ailesi büyüyor: İki farklı ülkede düğün kararı
Osimhen'den ortalığı yıkan açıklamalar: Bana köpek gibi davrandılar

"Bana köpek gibi davrandılar" diyerek isyan etti
Konuşmayan adam Beyaz Futbol stüdyosunu bastı! Ahmet Çakar delirdi

Beyaz Futbol stüdyosunu bastı! Ahmet Çakar delirdi
Sıla'yı kahkahalara boğan 'Sevişmeden Uyumayalım' yorumu

Hayranından aldığı mesajı böyle anlattı
Sabancı ailesi genişliyor: İki kez düğün yapacaklar

Sabancı ailesi büyüyor: İki farklı ülkede düğün kararı
Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı

Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı
Sadettin Saran'ın antrenman videosunu gören herkes aynı yorumu yapıyor

Videoyu izleyen herkes aynı yorumu yapıyor