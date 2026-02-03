Haberler

Özel Eğitim Materyal Platformu, 'EBA'da erişime açıldı

Güncelleme:
Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden erişime açılan Özel Eğitim Materyal Platformu, özel eğitim alanında görev yapanlar için dijital materyalleri bir araya getiriyor. Platform, öğrencilerin bireysel gelişimini destekleyen içeriklerle zenginleştirilmiş.

ÖZEL eğitim alanında görev yapan öğretmenler, yöneticiler, öğrenciler ve veliler için erişilebilir ve işlevsel dijital materyallerin tek bir platformda sunulması amacıyla Özel Eğitim Materyal Platformu, ilk kez Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden erişime açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen platformda ders kitapları, yardımcı kaynaklar, akademik destek çalışma sayfaları, yaşam becerilerine yönelik etkinlikler, özel eğitim rehberlik çalışmaları, aile eğitimi içerikleri ile ölçme ve değerlendirme araçları yer alıyor. Dijital materyaller, öğrencilerin bireysel gelişim özellikleri, eğitim gereksinimleri ve farklı öğrenme hızları dikkate alınarak yapılandırıldı.

Özel Eğitim Materyal Platformu, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin temel bileşenlerinden biri olan 'erdem-değer-eylem' çerçevesiyle uyumlu olarak hazırlandı. Bu kapsamda platform, özel eğitimde yalnızca akademik gelişimi değil; değer temelli, anlamlı ve günlük yaşama aktarılabilir öğrenme süreçlerini desteklemeyi hedefliyor. Erişilebilirlik ve kapsayıcılık ilkeleri esas alınarak tasarlanan, sürdürülebilir ve güncellenebilir yapıya sahip platformun içerikleri, ihtiyaçlar doğrultusunda sürekli olarak zenginleştirilecek.

