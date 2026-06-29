Haberler

Özel rehabilitasyon merkezindeki öğrencilere temsili asker eğlencesi düzenlendi

Özel rehabilitasyon merkezindeki öğrencilere temsili asker eğlencesi düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir rehabilitasyon merkezinde eğitim gören özel gereksinimli 5 genç için jandarma desteğiyle temsili asker eğlencesi yapıldı. Duygu dolu anların yaşandığı etkinlikte gençler doyasıya eğlendi.

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki özel rehabilitasyon merkezinde eğitim gören ve askerlik çağına gelen özel bireyler için asker eğlencesi düzenlendi. Duygu dolu anların yaşandığı etkinlikte, asker adayları doyasıya eğlendi.

İlçede yaşayan Zemine İnci (74), özel gereksinimli torunu Mertcan İnci'nin (19) askerlik heyecanı yaşamasını için, eğitim gördüğü rehabilitasyon merkezinin yönetiminden kına gecesi düzenlenmesini ve torununun evinden alınıp, eğlencenin ardından tekrar evine bırakılmasını istedi. İstek üzerine harekete geçen rehabilitasyon merkezi yönetimi, İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ile irtibata geçti. Jandarma ekiplerinin de destek verdiği organizasyonda Mertcan İnci ile birlikte askerlik çağına gelen 4 özel gereksinimli birey daha temsili asker eğlencesine katıldı. Program kapsamında evlerinden alınarak ilçede tura çıkarılan Mertcan İnci, Yusuf Ulak, Abdulhamit Güler, Kadir Demir ile Arda Tanıl Sarı, daha sonra rehabilitasyon merkezinin bahçesinde düzenlenen asker eğlencesine katıldı. Temsili askerler, müzik eşliğinde doyasıya eğlenirken, aileleri duygu dolu anlar yaşadı.

Özel rehabilitasyon merkezi yetkilileri, askerlik çağına gelen 5 öğrencinin anlamlı organizasyon sayesinde asker uğurlama geleneğinin sevincini yaşadığını belirterek, özel bireylerin sosyal hayata katılımını destekleyen bu tür etkinlikleri sürdüreceklerini ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
AK Parti'den İsrail'in skandal 1915 kararına ilk tepki

AK Parti'den İsrail'in tarihi provokasyonuna ilk tepki
Gözaltına alınan Tamar Tanrıyar hakkında karar verildi

Gözaltına alınan Tamar Tanrıyar hakkında karar verildi
Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı

Sözleri tepki çeken komedyen Deniz Göktaş için harekete geçildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ayrılık kısa sürdü! Hanife Gürdal sessiz sedasız evlendi

Ayrılık kısa sürdü! Hanife Gürdal sessiz sedasız evlendi
İşkence gibi eğlence! Şalvar giydirilip, boynuna çan takıldı, fırçayla yıkandı

Şalvar giydirilip boynuna çan takıldı... Yetmedi, fırçayla yıkandı
Kahramanmaraş'taki saldırganı veli değil iki kahraman öğretmen durdurmuş

Saldırıdan aylar sonra ortaya çıkan detay! Meğer veli durdurmamış
Sağlık Bakanlığı’nın e-Rapor doğrulama süreci yeniden başladı

Pandemi döneminde askıya alınan uygulama yeniden başladı
Hem emzirdi hem yayına devam etti

Hem emzirdi hem yayına devam etti
15 yaşındaki kızı taciz eden 60 yaşındaki şahsa linç! Anne, amca ve eski eş tutuklandı

15 yaşındaki kızı taciz eden 60'lık şahsa linç! 3 kişi tutuklandı
Ankara'da NATO Zirvesi teyakkuzu! Memurlara 6 gün izin verildi, ekipler sahaya indi

Böylesi görülmedi! Güvenlik çemberi genişledi, kuş bile uçurmuyorlar