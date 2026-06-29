Özel rehabilitasyon merkezindeki öğrencilere temsili asker eğlencesi düzenlendi

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki özel rehabilitasyon merkezinde eğitim gören ve askerlik çağına gelen özel bireyler için asker eğlencesi düzenlendi. Duygu dolu anların yaşandığı etkinlikte, asker adayları doyasıya eğlendi.

İlçede yaşayan Zemine İnci (74), özel gereksinimli torunu Mertcan İnci'nin (19) askerlik heyecanı yaşamasını için, eğitim gördüğü rehabilitasyon merkezinin yönetiminden kına gecesi düzenlenmesini ve torununun evinden alınıp, eğlencenin ardından tekrar evine bırakılmasını istedi. İstek üzerine harekete geçen rehabilitasyon merkezi yönetimi, İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ile irtibata geçti. Jandarma ekiplerinin de destek verdiği organizasyonda Mertcan İnci ile birlikte askerlik çağına gelen 4 özel gereksinimli birey daha temsili asker eğlencesine katıldı. Program kapsamında evlerinden alınarak ilçede tura çıkarılan Mertcan İnci, Yusuf Ulak, Abdulhamit Güler, Kadir Demir ile Arda Tanıl Sarı, daha sonra rehabilitasyon merkezinin bahçesinde düzenlenen asker eğlencesine katıldı. Temsili askerler, müzik eşliğinde doyasıya eğlenirken, aileleri duygu dolu anlar yaşadı.

Özel rehabilitasyon merkezi yetkilileri, askerlik çağına gelen 5 öğrencinin anlamlı organizasyon sayesinde asker uğurlama geleneğinin sevincini yaşadığını belirterek, özel bireylerin sosyal hayata katılımını destekleyen bu tür etkinlikleri sürdüreceklerini ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı