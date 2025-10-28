Haberler

Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı Başvuruları Devam Ediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

T3 Vakfı tarafından hayata geçirilen burs programına bu yıl 5 bin öğrenci katılabilecek. 30 Ekim son başvuru tarihi olan program, teknoloji alanında destek sağlamak amacıyla 6 farklı kategoride uygulanacak.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) tarafından hayata geçirilen Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı'na başvurular devam ediyor. Bu yıl 5 bin öğrenciye burs desteği sağlanacak program için son başvuru tarihi 30 Ekim olarak belirlendi.

T3 Vakfından yapılan açıklamaya göre, program, gençlerin akademik gelişimlerini desteklemek, teknolojiye ilgilerini güçlendirmek ve toplumsal sorumluluk bilincini pekiştirmek hedefiyle bu yıl da 6 kategoride uygulanacak.

?"Yükselen Yıldız", "Eğitim Desteği", "Eğitmen Mentör", "Sen Geleceksin", "T3 AI Lisans Araştırmacı" ve "Etik İletişim" burs programlarıyla farklı yaş gruplarına ve disiplinlere hitap ediliyor.

?İstanbul'da öğrenim gören lisans ve lisansüstü öğrencilerine yönelik Yükselen Yıldız Burs Programı kapsamında aylık 6 bin lira destek sağlanıyor. Türkiye'nin 81 ilinde ortaokuldan üniversiteye kadar geniş bir kitleye ulaşan Eğitim Desteği Burs Programı ile 3 bin 200 öğrenciye 10 ay boyunca 4 bin lira burs desteği verilecek.

?Eğitmen Mentör Burs Programı, Temel Bilimler, Mühendislik, PDR, Psikoloji, Sosyoloji ve Eğitim Fakültesi öğrencilerinden 1100 bursiyere 12 ay boyunca aylık 6 bin lira destek sunuyor. Üniversite öğrencilerini toplumsal fayda projelerinde aktif rol almaya teşvik eden Sen Geleceksin Burs Programı kapsamında ise 10 ay boyunca aylık 6 bin lira burs imkanı sağlanıyor.

?Yapay zeka ve büyük dil modelleri üzerine araştırmalar yapan öğrenciler için oluşturulan T3 AI Lisans Araştırmacı Burs Programı, 6 ay boyunca aylık 7 bin lira destekle teknoloji alanında yenilikçi projelerin gelişimini teşvik ediyor. Medya, senaryo, kurgu, yazı ve sunum becerilerine odaklanan Etik İletişim Programı ise lisans ve lisansüstü öğrencilerine 10 ay boyunca aylık 6 bin lira burs fırsatı sunuyor.

T3 Vakfı bursiyerleri, aldıkları maddi desteğin yanı sıra Türkiye'nin önde gelen teknoloji ve sanayi şirketlerinde staj yapma imkanı bulacak.

?Burs programına başvurular, 30 Ekim'de sona erecek. Başvurular, "bursiyer.t3vakfi.org" adresinden yapılabilecek.

Kaynak: AA / Ali Atar - Güncel
Balıkesir beşik gibi sallanıyor! Peş peşe 2 deprem daha

Koca kent beşik gibi sallanıyor! Balıkesir'de peş peşe iki deprem daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahis skandalı sonrası Jorge Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu

Bahis skandalı sonrası Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu
Düğündeki görüntü olay oldu! 'Bu evlilikten hayır gelmez' yorumları yapılıyor

"Bu evlilikten hayır gelmez" yorumları yapılıyor
Bu tarihten itibaren tapusu olanlar Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuramayacak

Bu tarih itibarıyla tapusu olanlar konut projesine başvuramayacak
Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Altın yatırımcısı şokta!
Bahis skandalı sonrası Jorge Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu

Bahis skandalı sonrası Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu
Menzil'deki miras kavgasında silahlar konuştu! Çok sayıda kişi yaralandı

Menzil'deki miras kavgasında silahlar konuştu! Çok sayıda yaralı var
Ümit Karan Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı

Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı
Avatar Atakan'dan büyük gaf: Nagihan Karadere'nin adını ağzından kaçırdı

Survivor 2026'nın sürpriz ismini ağzından kaçırdı
İstanbullu kadının yaşadığı şok! Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı

Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı
6.1'lik deprem sonrası Türkiye Afet Müdahale Planı devreye alındı

6.1'lik deprem sonrası dikkat çeken gelişme! TAMP devreye alındı
Rıdvan Dilmen'den bomba Fenerbahçe kehaneti: Derbiyi kazanırsa...

Rıdvan Dilmen'den bomba Fenerbahçe kehaneti: Derbiyi kazanırsa...
Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer

Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer
Mide bulandıran 'taciz' iddiası! Yakalayıp tekme tokat dövdüler

Adamın yaptığını öğrenen mahalleli, öldüresiye dövdü
title