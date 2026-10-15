Özcan Alper, Kazım Koyuncu'nun yaşamını anlatan filmin çekimlerini tamamladı

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Müzisyen Kazım Koyuncu'nun yaşam öyküsünden yola çıkılarak hazırlanan "Kazım: Yarım Kalan" filminin çekimleri tamamlandı.

Özcan Alper'in yönettiği film, Kazım Koyuncu'nun Çernobil felaketinin gölgesinde geçen çocukluk yıllarından 1990'lı yıllardaki gençlik hareketlerine, ilk Lazca rock grubu Zuğaşi Berepe'nin kuruluşundan "Gülbeyaz" dizisiyle geniş kitlelere ulaşmasına ve erken yaştaki vefatına uzanan yaşam sürecini konu alıyor.

Oyuncu kadrosunda Cem Yiğit Üzümoğlu, Ayça Bingöl, Fikret Kuşkan, Şifanur Gül, Serra Arıtürk, Aslıhan Kapanşahin, Baran Bölükbaşı, Onur Durmaz, İlker Sami Kılıç, Celal Öztürk, Ozan Taylan Elver ve Aleyna Akdemir de yer alıyor.

Filmin çekimleri İstanbul, Artvin'in Hopa, Arhavi ve Kemalpaşa ilçeleri ile Rize'nin Fındıklı ilçesinde yapıldı. Çekimlerin bir bölümü ise 2 bin metrenin üzerindeki rakıma sahip Gito Yaylası'nda gerçekleştirildi.

Yaklaşık 130 kişilik ekibin görev yaptığı ve yöre halkının katkılarıyla sürdürülen yapımda, Koyuncu'nun konser sahneleri de yeniden canlandırıldı.

Yapımın yakın zamanda sinemaseverlerle buluşması planlanıyor.

Kaynak: AA