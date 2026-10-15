Haberler

Özcan Alper, Kazım Koyuncu'nun yaşamını anlatan filmin çekimlerini tamamladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Özcan Alper'in yönettiği, Kazım Koyuncu'nun yaşam öyküsünü konu alan filmin çekimleri tamamlandı. İstanbul ile Artvin'in Hopa, Arhavi ve Kemalpaşa ilçeleri ve Rize'nin Fındıklı ilçesinde yapılan çekimlerde Koyuncu'nun konser sahneleri de yeniden canlandırıldı.

Müzisyen Kazım Koyuncu'nun yaşam öyküsünden yola çıkılarak hazırlanan "Kazım: Yarım Kalan" filminin çekimleri tamamlandı.

Özcan Alper'in yönettiği film, Kazım Koyuncu'nun Çernobil felaketinin gölgesinde geçen çocukluk yıllarından 1990'lı yıllardaki gençlik hareketlerine, ilk Lazca rock grubu Zuğaşi Berepe'nin kuruluşundan "Gülbeyaz" dizisiyle geniş kitlelere ulaşmasına ve erken yaştaki vefatına uzanan yaşam sürecini konu alıyor.

Oyuncu kadrosunda Cem Yiğit Üzümoğlu, Ayça Bingöl, Fikret Kuşkan, Şifanur Gül, Serra Arıtürk, Aslıhan Kapanşahin, Baran Bölükbaşı, Onur Durmaz, İlker Sami Kılıç, Celal Öztürk, Ozan Taylan Elver ve Aleyna Akdemir de yer alıyor.

Filmin çekimleri İstanbul, Artvin'in Hopa, Arhavi ve Kemalpaşa ilçeleri ile Rize'nin Fındıklı ilçesinde yapıldı. Çekimlerin bir bölümü ise 2 bin metrenin üzerindeki rakıma sahip Gito Yaylası'nda gerçekleştirildi.

Yaklaşık 130 kişilik ekibin görev yaptığı ve yöre halkının katkılarıyla sürdürülen yapımda, Koyuncu'nun konser sahneleri de yeniden canlandırıldı.

Yapımın yakın zamanda sinemaseverlerle buluşması planlanıyor.

Kaynak: AA
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
Arda Turan Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu

Bu halini gören herkes aynı yorumu yapıyor

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Avrupa'da Türk gecesi! İşte Beşiktaş ve Trabzonspor maçlarının muhtemel 11'leri

İşte dev maçların muhtemel 11'leri ve tüm detayları
CNN'den çarpıcı iddia: ABD, İran'a karşı 'tüm bombaların anası' MOAB'ı kullanmayı planlıyor

Tüm bombaların anası masada! Hedefte İran'ın nükleer tesisleri
İstanbul'da yeni sel alarmı! 17 Ekim Cumartesi için korkutan uyarı

Radara yansıdı! Felaketin yaraları sarılmadan yenisi geliyor
İstanbul'da selin gelişi saniye saniye kamerada! Görüntüler korkuttu

İstanbul'da selin gelişi saniye saniye kamerada
Gazze'de yürekleri yakan görüntü

Dünyanın utanç karesi!
Polis Akademisinde yeni dönem başladı! İki önemli merkezin açılışı yapıldı

Polis Akademisinde yeni dönem! İki önemli merkezin açılışı yapıldı
Sakarya Sapanca'da bungalov azgın sulara kapılıp sürüklendi

Sapanca'da korku filmi gibi anlar! Sel bungalovu önüne katıp götürdü