(ANKARA) - YENİ Parti Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, 15 bin öğretmen atamasında açıklanan branş dağılımının okulların gerçek ihtiyaçlarından uzak olduğunu belirterek, rehber öğretmen ve temel bilimler başta olmak üzere birçok branşta kontenjanların yetersiz kaldığını savundu.

YENİ Parti Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yapay zeka ve dijital dönüşümün hayatın her alanını belirlediği bir dönemde Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri branşına yalnızca 8 kontenjan ayrıldığını belirtti.

Bilimsel düşüncenin temeli olan matematik ve fizik gibi temel bilim dallarına da düşük sayıda kontenjan bırakıldığını ifade eden Özçağdaş, okullarda en az 15 bin rehber öğretmene ihtiyaç olduğunu, buna karşın ayrılan kontenjanın bin 59'da kaldığını kaydetti.

Akran zorbalığı, bağımlılık riskleri, okul güvenliği ve psikososyal destek ihtiyacının arttığı bir süreçte rehber öğretmen açığının göz ardı edilmesinin çocukları korumasız bırakacağını savunan Özçağdaş, görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi ve felsefe gibi çocukların çok yönlü gelişimi için gerekli branşların da geri planda kaldığını belirtti.

Özçağdaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Branş dağılımındaki eşitlik, öğretim programlarının ve ders çizelgelerinin çağın gereklerini gözeten bir anlayışla yeniden düzenlenmesi ve öğretmen ihtiyacının bu doğrultuda belirlenmesiyle mümkündür. Mutlu, yaşayan ve güvenli okullar için öğretim programlarını, haftalık ders çizelgelerini ve öğretmen istihdam politikalarını çocuklarımızın ihtiyaçları doğrultusunda yeniden düzenleyeceğiz. İlkokullar dahil her kademede görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi, felsefe gibi alanlarda branş öğretmenleri atayacak; temel bilimlerdeki açığı ve rehber öğretmen ihtiyacını kapatacak, çocuklarımızı hem çağın teknolojisiyle hem de güvenli ve sağlıklı bir okul ortamıyla buluşturacağız."

Kaynak: ANKA