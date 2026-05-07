Özbekistan'da Yunus Emre Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi

Özbekistan'da Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası etkinlikleri kapsamında konferans tertip edildi.

Özbekistan'da faaliyet gösteren Taşkent Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde, Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası etkinlikleri kapsamında "Ötelerden Bir Ses: Yunus Emre ve Sevgi Dili" konulu konferans düzenlendi.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muvaffak Eflatun'un konuşmacı olarak yer aldığı konferansta Alişir Nevai Özbek Dili ve Edebiyatı Üniversitesi öğrencileri ile öğretim görevlileri yer aldı.

Konferansın açılışında konuşan Taşkent Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Koordinatörü Ahmet Özkan, Türkiye'nin yanı sıra dünyanın birçok ülkesinde Yunus Emre Haftası etkinliklerinin düzenlenmekte olduğunu kaydederek, bu konferansın da söz konusu hafta kapsamında tertip edilmekte olduğunu belirtti.

Konferansta konuşan Eflatun da Yunus Emre'nin yaşadığı dönem, hayatı, eserleri ve eserlerinin dili ile Türkçenin gelişmesindeki rolüyle ilgili bilgiler verdi.

Eflatun, Yunus Emre'nin 13. ve 14. yüzyılda Anadolu'da yaşayan ve tasavvufi düşünceyi halkın anlayacağı dille şiire dökerek Türk dili ve edebiyatının en önemli temellerinden birini atan büyük bir şair ve mutasavvıf olduğunu vurguladı.

Yunus Emre'nin Arapça ve Farsçanın etkili olduğu bir dönemde Anadolu'da Oğuz Türkçesinin yazı dili ve edebi dil olarak yerleşmesinde önemli bir rol oynadığını kaydeden Eflatun, Yunus Emre'nin Türkçe şiirler yazarak Türkçenin edebi bir dil olarak gelişmesine öncülük ettiğini dile getirdi.