Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım'ı kabul etti

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ile görüştü.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Taşkent'te düzenlenen TDT Uluslararası Çok Modlu Taşımacılık Forumu'na katılmak üzere ülkede bulunan TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım'ı kabul etti.

Görüşmenin başında Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selam ve iyi dileklerini Mirziyoyev'e iletti.

Mirziyoyev de Aksakallar Konseyi'nin kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi ve Türk halklarının milli gelenek ve görenekleri, manevi mirası ve kültürel birliğinin korunmasına yönelik ortak projelerin teşvik edilmesi amacıyla konsey tarafından bir yol haritasının oluşturulmasını teklif etti.???????

Görüşmede, TDT Aksakallar Konseyi'nin çok taraflı girişimlerin koordinasyonu ve teşvikindeki rolü ile aktif katılımının arttığı dikkate alınarak, teşkilat kapsamındaki işbirliğinin daha da genişletilmesi konuları ele alındı.

Taraflar, bu yıl Budapeşte ve Gebele'de düzenlenen TDT zirvelerinde Özbekistan tarafının stratejik önerilerinin hayata geçirilmesini de değerlendirdi.

Kaynak: AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Güncel
