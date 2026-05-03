Özbekistan Başbakanı Aripov, 6-7 Mayıs Tarihlerinde Çin'i Ziyaret Edecek

BEİJİNG, 3 Mayıs (Xinhua) -- Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov, Çin hükümetinin daveti üzerine 6-7 Mayıs tarihlerinde Çin'i ziyaret edecek.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün yaptığı açıklamaya göre Aripov, Çin Başbakan Yardımcısı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi Liu Guozhong ile birlikte Çin-Özbekistan Hükümetlerarası İşbirliği Komitesi'nin 8. oturumuna eş başkanlık edecek.

Kaynak: Xinhua