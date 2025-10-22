Haberler

Ozan Ünal'ın 'Gerçeğin İnşası' Projesi Final Sergisi Açıldı


Heykeltraş Ozan Ünal'ın dört yıl süren 'Gerçeğin İnşası' projesinin final sergisi, Ortaköy Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı'nda 'Rüya Hissi Süsler, Hafıza Anıyı' adıyla sanatseverlere sunuldu. Sergide çelik, paslanmaz çelik, bronz ve beton malzemeleriyle üretilen 35 heykel ile Ünal'ın üretim sürecine dair notlar ve bir video çalışması yer alıyor.

Heykeltraş Ozan Ünal'ın dört yılda hazırladığı "Gerçeğin İnşası" projesinin final sergisi "Rüya Hissi Süsler, Hafıza Anıyı", Ortaköy Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı'nda açıldı.

Sergide Ünal'ın çelik, paslanmaz çelik, bronz ve beton malzemeleriyle ürettiği eserler yer alıyor.

Toplam 35 heykelden oluşan sergide ayrıca Ünal'ın üretim sürecinde tuttuğu notlardan ve çizimlerden derlenen 300 edisyonluk eskiz defteri ile sanatçının anlatıları, fotoğraf ve videolarından oluşan "Doküman" adlı video çalışması sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

Açılışta konuşan Ozan Ünal, üçüncü kez Ortaköy Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı'nda sergi açtığını belirterek, "2019'da başladığımız bu üçlü seride 'Bir Varlık Bir Yokluk', 'Rüya Anıdan Sayılır Mı?' ve şimdi ise 'Rüya Hissi Süsler, Hafıza Anıyı' sergisinde kararımızı verdik, rüya aslında anıdan sayılmıyormuş. Bu seride gerçeği inşa etmeyi öğrendik. Artık ayaklarımız daha iyi yere basıyor. İyisiyle, kötüsüyle, doğrusuyla, yanlışıyla gerçeği nasıl kabulleneceğimizi anladık, en azından kendim için bunu söyleyebilirim." dedi.

Sergi, 9 Kasım'a kadar görülebilecek.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
