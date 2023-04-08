Oyuncu Şehsuvar Aktaş'ın, yangında ölen babası ve üvey annesi toprağa verildi

BARTIN'ın Dallıca köyünde, tiyatro ve sinema oyuncusu Şehsuvar Aktaş'ın yangında hayatını kaybeden babası Yücel Aktaş (86) ile üvey annesi Nesrin Aktaş (83), gözyaşları arasında toprağa verildi.

BARTIN'ın Dallıca köyünde, tiyatro ve sinema oyuncusu Şehsuvar Aktaş'ın yangında hayatını kaybeden babası Yücel Aktaş (86) ile üvey annesi Nesrin Aktaş (83), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Dallıca köyü Çakırlar Mahallesi'ndeki 3 katlı bir binada dün sabah saatlerinde çıkan yangında, tiyatro ve sinema sanatçısı Şehsuvar Aktaş'ın babası Yücel Aktaş ile üvey annesi Nesrin Aktaş dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti. Emekli astsubay Yücel Aktaş'ın ve eşinin cenazeler,i Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Yapılan otopsi işlemlerinin ardından çiftin cenazeleri, bugün morgdan alınarak Dallıca köyündeki camiye getirildi. Tiyatro sanatçısı Şehsuvar Aktaş, caminin önünde taziyeleri kabul etti. Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Aktaş çifti, gözyaşları arasında köy mezarlığında defnedildi.