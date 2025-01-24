Oyuncu Rıza Kocaoğlu ve Mehmet Günsur ifade için adliyeye getirildi

Birçok ünlü oyuncunun menajeri Ayşe Barım hakkında "Gezi Parkı" olaylarına iştirak ettiğine dair yazılı ve görsel basında yer alan iddialar nedeniyle re'sen soruşturma başlatıldı. Barım, 'Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme' suçlamasıyla gözaltına alındı.

Ekiplerin çalışmaları sonucu Menajer Emine Ayşe Barım'ın gezi davası sanıklarından Mehmet Osman Kavala, Çiğdem Mater Utku ve Memet Ali Alabora ile olaylarla ilgili yoğun iletişiminin bulunduğu tespit edildi. Barım'ın şirketi bünyesindeki sanatçıları Gezi Parkı olaylarına katılması için yönlendirdiği belirlendi.

OYUNCULAR İFADEYE ÇAĞRILDI

Oyuncu Dolunay Soysert ve Halit Ergenç, ifade vermeleri için adliyeye çağırıldı. Soruşturma kapsamında oyuncu Rıza Kocaoğlu ve Mehmet Günsür de ifade için İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, çok sayıda sanatçı ve oyuncuların menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlar ve haberlerdeki iddialar ihbar kabul edilmiş, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için re'sen soruşturma başlatılmıştı.

Barım'a kendisine açılan soruşturma kapsamında Ayşe Barım hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmuş, oyuncusu Serenay Sarıkaya tanık sıfatıyla ifade vermişti.