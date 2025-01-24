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Oyuncu Rıza Kocaoğlu ve Mehmet Günsur ifade için adliyeye getirildi

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Menajer Ayşe Barım hakkında 'Gezi Parkı' olaylarına iştirak ettiğine dair yazılı ve görsel basında yer alan iddialar sebebiyle soruşturma açıldı. Barım'ın gözaltına alınmasının ardından oyuncu Halit Ergenç ve Dolunay Soysert ifadeye çağrılırken, Rıza Kocaoğlu ve Mehmet Günsür de ifade için İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Birçok ünlü oyuncunun menajeri Ayşe Barım hakkında "Gezi Parkı" olaylarına iştirak ettiğine dair yazılı ve görsel basında yer alan iddialar nedeniyle re'sen soruşturma başlatıldı. Barım, 'Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme' suçlamasıyla gözaltına alındı.

Ekiplerin çalışmaları sonucu Menajer Emine Ayşe Barım'ın gezi davası sanıklarından Mehmet Osman Kavala, Çiğdem Mater Utku ve Memet Ali Alabora ile olaylarla ilgili yoğun iletişiminin bulunduğu tespit edildi. Barım'ın şirketi bünyesindeki sanatçıları Gezi Parkı olaylarına katılması için yönlendirdiği belirlendi.

OYUNCULAR İFADEYE ÇAĞRILDI

Oyuncu Dolunay Soysert ve Halit Ergenç, ifade vermeleri için adliyeye çağırıldı. Soruşturma kapsamında oyuncu Rıza Kocaoğlu ve Mehmet Günsür de ifade için İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, çok sayıda sanatçı ve oyuncuların menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlar ve haberlerdeki iddialar ihbar kabul edilmiş, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için re'sen soruşturma başlatılmıştı.

Barım'a kendisine açılan soruşturma kapsamında Ayşe Barım hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmuş, oyuncusu Serenay Sarıkaya tanık sıfatıyla ifade vermişti.

Oyuncu Rıza Kocaoğlu ve Mehmet Günsur ifade için adliyeye getirildi
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel
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Yorumlar (24)

Haber YorumlarıSerkan Taşdemir:

Devlet uyur numarasi yapar bunlarda unutuldu sanirrr

Yorum Beğen276
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Haber YorumlarıRevolver:

demekki bugün sırada sanatçılar var.. partili olmayan herkes rlsk altında... polis devletine adım adım...

Yorum Beğen81
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Haber Yorumlarıerkan yüksel:

UZERINDEN KAC YIL GECMIS..ÖCALAN KONUSULMASIN EKONOMIK SORUNLAR KONUSULMASIN DIYE HERGUN BASKA BIR OLAY..AKP BIRAK ARTIK NEREYE KADAR..CIRPINDIKCA BATIYORSUN..

Yorum Beğen108
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Haber YorumlarıJokerAllame:

aman ne önemli MK

Yorum Beğen61
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Haber YorumlarıEmin Engin Eser:

Evet. Kendine düşman yarat gündem yarat. soğuk aşı tekrar ısıt. Koyunlar samanın bittiğini unutsun karnının gurultusunu unutsun isimli film yapsalar keşke. Sinemaya yeni senaryolar lazım sıkıldık hep aynı filmler...

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Haber YorumlarıGazi cakan:

yanindaki hav havlara bak

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Haber YorumlarıOrcun Tezcanoglu:

- Yanginin ustune Cabuk konusulacak birseyler uretin - Tamam Ayse Barim a baslariz o zaman. Akabinde biraz unlu karistiririz olaya Bu konusilur - iyi fikir devam edin

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Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

Her şey tamam şimdi de dizi sektörüne çökme işleri mi orada da iyi para var sonuçta

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Haber YorumlarıADANALI :

seçim yaklaştı desenize

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Haber YorumlarıMurat Kara:

koku yeni çıktı

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