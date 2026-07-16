Oyuncu Levent Üzümcü hakkında "ev hapsi" kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan oyuncu Levent Üzümcü hakkında, "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Başsavcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında, "LeventUzumcu" isimli sosyal medya kullanıcısı olduğu tespit edilen Üzümcü hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından gözaltı kararı verildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Üzümcü, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Cumhuriyet savcılığında ifadesi alınan Üzümcü, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Hakimlik, Üzümcü hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırdı.