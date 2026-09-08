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Oyuncu İlhami Adsal toprağa verildi

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Bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden oyuncu İlhami Adsal, son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden oyuncu İlhami Adsal, son yolculuğuna uğurlandı.

Lapseki ilçesine bağlı Suluca köyünde, Adsal için cenaze töreni düzenlendi.

İkindi vakti kılınan namazın ardından Adsal, köy mezarlığında toprağa verildi.

Çok sayıda film ve dizide rol alan Adsal, bir süredir tedavi gördüğü Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde dün gece hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA
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