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Oyuncu Ece İrtem, son yolculuğuna uğurlandı / Ek görüntüler

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İstanbul'daki evinde hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem (35), Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. Törene ailesi, yakınları ve oyuncu arkadaşları katıldı.

İSTANBUL'daki evinde hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem (35), Aydın'ın Kuşadası ilçesinde toprağa verildi. İrtem'in cenazesine ailesinin yanı sıra yakınları, oyuncu arkadaşları ve sevenleri katıldı.

Oyuncu Ece İrtem, önceki gün Kadıköy'deki evinde yatağında ölü bulundu. Kalp krizi geçirdiği belirtilen İrtem'in cenazesi, dün Adli Tıp Kurumu'ndan babası Vural İrtem tarafından alındıktan sonra kara yolu ile Aydın'ın Kuşadası ilçesine getirildi. İrtem için bugün Hatice Hanım Camisi'nde cenaze namazı kılındı. İrtem'in cenazesine; annesi Nuriye İrtem, babası Vural İrtem ve kardeşi Efe İrtem, oyuncu Gürkan Uygun, yakınları, sevenleri ve oyuncu arkadaşları katıldı. Cami avlusunda taziyeleri, Vural İrtem ve Efe İrtem'in kabul etti. Anne Nuriye İrtem'i yakınları teselli etti. Ece İrtem'in cenazesi, kılınan namazın ardından bir süre omuzlarda taşındıktan sonra Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'ÇOK ÇALIŞKAN BİRİYDİ'

Ece İrtem'in okul arkadaşı Çağlar Kuru, İrtem'in hayatını kaybetmesine inanmadıkları söyledi. İrtem'in sevgi dolu bir insan olduğunu belirten Kuru, "Çok çalışkan biriydi. Sağlık açısından da bizim bildiğimiz bir hastalığı yoktu" dedi.

'ÇOK ÜZGÜNÜZ'

Ece İrtem'in cenaze törenine katılan oyuncu Gürkan Uygun da çok üzgün olduklarını söyledi. Uygun, "Bizim için çok erken oldu. Üç gün önce kendisiyle mesajlaşmıştık. Ondan 1 hafta önce de görüşmüştük. Çok üzgünüz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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