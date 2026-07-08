Oyuncu Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu

"Kızılcık Şerbeti", "Payitaht Abdülhamid", "Kuruluş Osman" gibi dizilerde canlandırdığı rollerle tanınan 35 yaşındaki oyuncu Ece İrtem'in ölüm sebebini belirten otopsi raporu hazırlandı.

Alınan bilgiye göre, İrtem'in ölüm sebebini belirten otopsi raporu, Adli Tıp Kurumu tarafından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Raporda, İrtem'in kanında yüksek miktarda etil alkol tespit edildiği, bu miktarın 395 miligram/desilitre (mg/dl) olduğu ve ölümünün alkol (etil alkol) zehirlenmesi neticesinde meydana geldiğinin belirtildiği öğrenildi.

"Kızılcık Şerbeti", "Yeni Gelin", "Kertenkele", "Payitaht Abdülhamid", "Zümrüdüanka", "Kuruluş Osman" ve "Mahkum" gibi birçok dizide rol alan İrtem, 15 Haziran'da hayatını kaybetmişti.