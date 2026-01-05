Oyuncu Doğukan Güngör 'Uyuşturucu' soruşturmasında gözaltına alındı

Oyuncu Doğukan Güngör , ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 'Uyuşturucu' soruşturmasında gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ve bugüne kadar 36 kişinin tutuklandığı, Kasım Garipoğlu ve Mert Vidinli'nin firari olduğu 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında oyuncu Doğukan Güngör gözaltına alındı.