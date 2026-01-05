Haberler

Oyuncu Doğukan Güngör 'Uyuşturucu' soruşturmasında gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında ünlü oyuncu Doğukan Güngör, firari şüphelilerin bulunduğu dosya kapsamında gözaltına alındı.

Oyuncu Doğukan Güngör, ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 'Uyuşturucu' soruşturmasında gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ve bugüne kadar 36 kişinin tutuklandığı, Kasım Garipoğlu ve Mert Vidinli'nin firari olduğu 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında oyuncu Doğukan Güngör gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
