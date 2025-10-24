Oymapınar Barajı'nda kaybolan İrlandalı turistin son görüntüleri ortaya çıktı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde gezi teknesiyle tura katıldığı Oymapınar Baraj Gölü'nde yüzmek için suya girip kaybolan ve 3 gündür aranan İrlandalı Antony Dmien Smith'in (40) son görüntüleri ortaya çıktı. Smith'in tekneden suya girip, bir süre yüzerek uzaklaştığı görüntülere yansıdı. Smith'i arama çalışmalarına bugün sonar cihazıyla devam edilecek.

Alanya'da tatil yapan İrlandalı Antony Dmien Smith, 22 Ekim'de kız arkadaşıyla tekne turuna katılmak amacıyla Manavgat'taki Oymapınar Barajı'na geldi. Öğle saatlerinde gezi teknesiyle baraj gölünün karşı kıyısındaki koya geçen İrlandalı turist, yüzmek için suya girdi. Smith sudan çıkmayınca, kız arkadaşı ve diğer turistler tekne kaptanına haber verdi. Tekne kaptanı, suda kaybolduğu anlaşılan turistin bulunması için 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. Bölgeye sağlık, jandarma, AFAD, Jandarma Su Altı Arama Kurtarma (SAK), Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri ile Side Su Altı Arama Kurtarma'nın (Side SAK) gönüllüleri sevk edildi.

Su altı arama ekipleri İrlandalı turistin kız arkadaşının gösterdiği yerde yaptığı dalışlardan suyun altında görüş mesafesi olmadığı için sonuç alamadı. Ekiplerin değerlendirmesinin ardından bölgeye 3 boyutlu sonar cihazının istenilmesine karar verildi. 3 gündür aranan Antony Dmien Smith için bugün çalışmalara sonar cihazıyla devam edileceği öğrenildi.İrlandalı Antony Dmien Smith'in kaybolmadan baraj gölüne girip yüzdüğü son anlara ilişkin cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde teknedeki merdivenden suya inen Smith'in bir süre yüzerek ilerlediği anlar yer aldı.