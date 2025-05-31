Oya Tekin'in Eşi ve Kadir Aydar'ın Babası Gözaltında
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar çerçevesinde, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in eşi Celal Tekin ile Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın babası gözaltına alındı. Celal Tekin, sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimi'ne getirildi.
KADİR AYDAR'IN BABASI, OYA TEKİN'İN EŞİ DE GÖZALTINDA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmalar kapsamında; Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in eşi Celal Tekin ile Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın babası, Ceyhan Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Aydar'ın da aynı dosya kapsamında gözaltına alındığı bildirildi. Adana Adli Tıp Birimi'ne sağlık kontrolüne getirilen avukat Celal Tekin, soruları yanıtsız bıraktı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel