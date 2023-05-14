Oy kabininde kalp krizi geçirip, öldü
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GİRESUN'un Espiye ilçesinde oy kabininde kalp krizi geçiren İbrahim Yıldız (85), hayatını kaybetti.
GİRESUN'un Espiye ilçesinde oy kabininde kalp krizi geçiren İbrahim Yıldız (85), hayatını kaybetti.
İbrahim Yıldız, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanmak için Cibril Mahallesi Kırcaahmetli mevkisindeki köy odasına geldi. 1019 numaralı sandığın kurulduğu odada, oy pusulasını alıp, kabine giren Yıldız, aniden fenalaşıp, yere yığıldı. İhbarla gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinde kalp krizi geçirdiği tespit edilen Yıldız, yaşamını yitirdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan Kabahasanoğlu - Güncel