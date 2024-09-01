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Overkill, İstanbul'da hayranlarıyla buluştu

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Metal müziğin köklü gruplarından Overkill, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde konser verdi. İstanbul'da düzenlenen '%100 Metal' organizasyonunda yeni albümleri 'Scorched' ile birlikte sevilen şarkılarını seslendiren grup, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Metal müziğin köklü gruplarından Overkill, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde konser verdi.

"%100 Metal" organizasyonuyla İstanbul'da hayranlarıyla buluşan grup, yeni albümleri "Scorched" ile aynı ismi taşıyan şarkılarıyla konsere başladı.

Vokalde Bobby "Blitz" Ellsworth, basgitarda D.D. Verni, gitarda Dave Linsk ve Derek Tailer, davulda ise Jeramie Kling'in yer aldığı grup "Rotten to the Core", "Bring me the Night", "Mean, Green, Killing Machine", "The Surgeon" ve "Elimination" gibi sevilen şarkılarını seslendirdi.

Seyircilere hitap eden vokalist Ellsworth, "Buraya en son geldiğimizden bu yana uzun zaman oldu. Sizleri çok özledik. Güler yüzlü Türk hayranlarımızı görmek harika." şeklinde konuştu.

Overkill, en son 26 Eylül 2019'da İstanbul'da konser vermişti.

ABD'nin New Jersey eyaletinde 1980'de "Lubricunts" ismiyle kurulan grup, daha sonra isim değiştirerek bugünkü halini aldı.

Grup, 1987'de çıkardığı "Taking Over" adlı ikinci albümlerinin ardından başarıyı yakalayarak kısa zamanda "thrash metal" türünün en beğenilen isimleri arasında yer aldı.

Kariyeri boyunca 20 stüdyo albümüne imza atan grup, dünya çapında 16 milyondan fazla albüm sattı.

Kaynak: AA / Güncel

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