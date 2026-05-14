Orman işçilerinin yanına yıldırım düştü; o anlar kamerada
Karabük'ün Ovacık ilçesinde ormanda çalışan işçiler, sağanak yağmur sırasında bir ağaca yıldırım düşmesini cep telefonuyla kaydetti. Anların paniği kameraya yansıdı.
Bartın Kumluca Konuklu Kooperatifi'ne bağlı işçiler, geçen günlerde Karabük'ün Ovacık ilçesindeki ormana çalışmaya gitti. Dün etkili olana sağanak sırasında bir işçi, cep telefonuyla yağmuru görüntülediği sırada hemen karşısındaki bir ağaca yıldırım düştü. Yaşanan panik anları kameraya yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı