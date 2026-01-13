Karabük'te vaşak ve 2 kurt fotokapanla görüntülendi

Karabük'ün Ovacık ilçesinde kurulan fotokapana, vaşak ve 2 kurdun görüntüleri yansıdı.

Doğasever Ramazan Işık, yaban hayatını izlemek ve yaban hayvanlarının takibini yapmak amacıyla evinin yakınlarındaki ormanlık alana fotokapan yerleştirdi.

Işık, sık sık kurt ve domuzları kayda aldığı fotokapanla, nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşağı da görüntüledi.

Görüntülerde, vaşak ve 2 kurdun bölgede dolaşması yer alıyor.