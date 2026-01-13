Haberler

Karabük'te vaşak ve 2 kurt fotokapanla görüntülendi

Güncelleme:
Karabük'ün Ovacık ilçesinde yerleştirilen fotokapana, nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak ve iki kurtun görüntüleri yansıdı. Doğasever Ramazan Işık, yaban hayvanlarının izlenmesi için bu projeyi hayata geçirdi.

Karabük'ün Ovacık ilçesinde kurulan fotokapana, vaşak ve 2 kurdun görüntüleri yansıdı.

Doğasever Ramazan Işık, yaban hayatını izlemek ve yaban hayvanlarının takibini yapmak amacıyla evinin yakınlarındaki ormanlık alana fotokapan yerleştirdi.

Işık, sık sık kurt ve domuzları kayda aldığı fotokapanla, nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşağı da görüntüledi.

Görüntülerde, vaşak ve 2 kurdun bölgede dolaşması yer alıyor.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
