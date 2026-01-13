Haberler

Karabük'te yaban hayatı fotokapana yansıdı

Karabük'ün Ovacık ilçesinde bir vatandaş, evinin yakınındaki ormanda yerleştirdiği fotokapanda kurt ve vaşak görüntüleri kaydetti.

KARABÜK'ün Ovacık ilçesinde bir kişinin evinin yakınındaki ormana yerleştirdiği fotokapana kurt ve vaşak görüntüleri yansıdı.

Ovacık ilçesinde yaşayan Ramazan Işık, doğadaki yaban hayatını gözlemlemek için evine yakın noktada bulunan ormana fotokapan yerleştirdi. Bölgede yoğun olarak bulunan yaban hayvanlarını görüntüleyen Işık'ın yerleştirdiği fotokapana, ormanda gezen iki kurt ve vaşak görüntüleri yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
