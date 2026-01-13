Karabük'te yaban hayatı fotokapana yansıdı
Karabük'ün Ovacık ilçesinde bir vatandaş, evinin yakınındaki ormanda yerleştirdiği fotokapanda kurt ve vaşak görüntüleri kaydetti.
Ovacık ilçesinde yaşayan Ramazan Işık, doğadaki yaban hayatını gözlemlemek için evine yakın noktada bulunan ormana fotokapan yerleştirdi. Bölgede yoğun olarak bulunan yaban hayvanlarını görüntüleyen Işık'ın yerleştirdiği fotokapana, ormanda gezen iki kurt ve vaşak görüntüleri yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel