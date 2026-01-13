Karabük'te yaban hayatı fotokapana yansıdı

KARABÜK'ün Ovacık ilçesinde bir kişinin evinin yakınındaki ormana yerleştirdiği fotokapana kurt ve vaşak görüntüleri yansıdı.

Ovacık ilçesinde yaşayan Ramazan Işık, doğadaki yaban hayatını gözlemlemek için evine yakın noktada bulunan ormana fotokapan yerleştirdi. Bölgede yoğun olarak bulunan yaban hayvanlarını görüntüleyen Işık'ın yerleştirdiği fotokapana, ormanda gezen iki kurt ve vaşak görüntüleri yansıdı.