Haberler

Tunceli'de taşkın nedeniyle köprüsü zarar gören mezraya yeni yol yapılıyor

Tunceli'de taşkın nedeniyle köprüsü zarar gören mezraya yeni yol yapılıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde sağanak sonrası Munzur Çayı'nın taşması sonucu hasar gören Kazanç mezrasına ulaşım sağlamak için yeni yol yapımına başlandı. İl Özel İdaresi ekipleri, 2 kilometrelik güzergahta çalışmalara devam ediyor.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde taşkın nedeniyle köprüsü hasar gören Kazanç mezrasına ulaşım sağlanması için yeni yol yapılmaya başlandı.

Kentte bir süre önce etkili olan sağanak, Munzur Çayı'nın taşmasına neden oldu.

Taşkın nedeniyle de Kazanç mezrası ve ilçe merkezi arasında ulaşımı sağlayan asma köprü hasar gördü.

Bunun üzerine İl Özel İdaresi ekipleri, bölgede inceleme yaparak mezraya farklı bir noktadan yol yapmayı kararlaştırdı.

Ekipler, belirledikleri 2 kilometrelik güzergahta iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren
Hantavirüslü gemideki Türk vatandaşlarının test sonuçları belli oldu

Virüslü gemideki Türk vatandaşlarının test sonuçları belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın telefonunun ekran fotoğrafına bakın

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın telefonunun ekran fotoğrafına bakın
Bu kentte güneş saat 02.57'de doğdu, 84 gün boyunca hiç batmayacak

Bu kentte güneş saat 02.57'de doğdu, 84 gün boyunca hiç batmayacak
'Sezercik' rolüyle hafızalara kazınan Sezer İnanoğlu tanınmaz halde

O artık tanınmaz halde
Amanda Cerny, son halini merak edenler için fotoğraf paylaştı

Son halini merak edenler için fotoğraf paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın telefonunun ekran fotoğrafına bakın

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın telefonunun ekran fotoğrafına bakın
İpler koptu! Bu parayı veren Rafael Leao'yu alacak

İpler koptu! Bu parayı veren Leao'yu alacak
7 yıl sonra yeniden çağladı

Mest eden görüntüler! 7 yıl sonra yeniden çağladı