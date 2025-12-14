Karabük'te yaban hayatı fotokapana yansıdı
Karabük'ün Ovacık ilçesinde bir vatandaş, evinin yakınındaki ormanda yerleştirdiği fotokapana yaban hayatından kurt sürüsü ve yaban domuzu görüntüleri kaydetti.
Ovacık ilçesinde yaşayan Ramazan Işık, doğadaki yaban hayatını gözlemlemek için evine yakın noktada bulunan ormana fotokapan yerleştirdi. Bölgede yoğun olarak bulunan yaban hayvanlarını görüntüleyen Işık'ın yerleştirdiği fotokapana son olarak ormanda gezen kurt sürüsü ve yaban domuzu görüntüleri yansıdı.
