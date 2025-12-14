Karabük'te yaban hayatı fotokapana yansıdı

KARABÜK'ün Ovacık ilçesinde bir vatandaşın evinin yakın bölgesinde ormana yerleştirdiği fotokapana kurt sürüsü ve yaban domuzu görüntüleri yansıdı.

Ovacık ilçesinde yaşayan Ramazan Işık, doğadaki yaban hayatını gözlemlemek için evine yakın noktada bulunan ormana fotokapan yerleştirdi. Bölgede yoğun olarak bulunan yaban hayvanlarını görüntüleyen Işık'ın yerleştirdiği fotokapana son olarak ormanda gezen kurt sürüsü ve yaban domuzu görüntüleri yansıdı.