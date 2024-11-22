Ovacık'ta Devrilen Traktör Sürücüsünü Yaraladı
Karabük'ün Ovacık ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği traktör devrildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Karabük'ün Ovacık ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.
N.K. idaresindeki 78 BP 462 plakalı traktör, Ahmetler köyü Aydınlar Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.