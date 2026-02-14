Burdur'da Yaya Geçidinde Kazada 3 Öğrenci Yaralandı

BURDUR'da yaya geçidinde otomobilin çarptığı 3 lise öğrencisi yaralandı.

Dün saat 20.00 sıralarında Armağan İlci Bulvarı'nda meydana gelen kazada Fatih S. (19) yönetimindeki 15 AL 322 plakalı otomobil yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan 3 öğrenciye çarptı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Ercan Akın Fen Lisesi 11'inci sınıf öğrencileri Zeynep E. (17), Elanur Ç. (17) ve İpek Ü. (17) ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Durumu ağır olan Zeynep E., Burdur Devlet Hastanesi'ndeki ilk tedavisinin ardından Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber- kamera: Mesut MADAN/BURDUR,