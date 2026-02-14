Haberler

Burdur'da Yaya Geçidinde Kazada 3 Öğrenci Yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BURDUR'da yaya geçidinde otomobilin çarptığı 3 lise öğrencisi yaralandı.

BURDUR'da yaya geçidinde otomobilin çarptığı 3 lise öğrencisi yaralandı.

Dün saat 20.00 sıralarında Armağan İlci Bulvarı'nda meydana gelen kazada Fatih S. (19) yönetimindeki 15 AL 322 plakalı otomobil yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan 3 öğrenciye çarptı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Ercan Akın Fen Lisesi 11'inci sınıf öğrencileri Zeynep E. (17), Elanur Ç. (17) ve İpek Ü. (17) ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Durumu ağır olan Zeynep E., Burdur Devlet Hastanesi'ndeki ilk tedavisinin ardından Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber- kamera: Mesut MADAN/BURDUR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Ev hanımlarına emeklilik teklifi Meclis'te

10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Emeklilik teklifi Meclis'te
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gökten asfalta balık yağdı, poşetini kapan topladı

Gökten asfalta yağdı, poşetini kapan topladı
Bilal Erdoğan'dan 'siyasete girecek' iddialarına net yanıt

Siyasete girecek mi? İddialara net yanıt verdi
Göğüs yanması şikayetiyle gittiği hastanede kalbinden kan 'çalan' damar bulundu

Göğüs yanması şikayetiyle gittiği hastanede hayatının şokunu yaşadı
Epstein belgelerinden Dr. Mehmet Öz'ün adı da çıktı

Epstein belgelerinde tüm dünyanın tanıdığı bir Türk de var
Gökten asfalta balık yağdı, poşetini kapan topladı

Gökten asfalta yağdı, poşetini kapan topladı
Beşiktaş’ta park yeri kavgasında kan aktı: 1 ölü, 4 gözaltı

Park yeri tartışması kanlı bitti! Araçtan çıkarıp sürüklediler
Nurseli İdiz kalp krizi iddialarına yanıt verdi: Sadece ritim bozukluğu…

Usta oyuncu sağlık durumunu açıkladı