Otomobilin arkadan çarptığı motosikletin sürücüsü öldü
Hatay'ın Samandağ ilçesinde otomobilin arkadan çarptığı motosikletin sürücüsü Ersan Özçelik, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Otomobilin arkadan çarptığı motosikletin sürücüsü öldü
HATAY'ın Samandağ ilçesinde otomobilin arkadan çarptığı motosikletin sürücüsü Ersan Özçelik (41), 1 hafta sonra hayatını kaybetti. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, 10 Mart'ta Tekebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, caddede ilerlerken Ersan Özçelik yönetimindeki motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Özçelik yola savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Özçelik hastaneye kaldırıldı.
Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Ersan Özçelik, bugün hayatını kaybetti. Özçelik'in cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.
Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.