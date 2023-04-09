Otomobilin motor kısmına sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı

Erzincan'da bir otomobilin motor kısmına sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerinin uzun çabaları sonucu kurtarıldı.

Erzincan'da bir otomobilin motor kısmına sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerinin uzun çabaları sonucu kurtarıldı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nin Karaağaç Mahallesi'ndeki lojmanlarına ait otoparkta bulunan otomobilin motor bölümünden kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar, bir süre kendi imkanları ile hayvanı çıkartmaya çalıştı.

Uğraşlara rağmen kediyi çıkaramayan sürücü ve vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

İtfaiye ekipleri ise yaptıkları çalışmada aracın motor kısmında yeni dünyaya gelmiş 3 kedi yavrusu tespit etti. Yavrulardan ikisinin doğum sırasında öldüğünü belirleyen ekipler, uzun uğraşın ardından kedi yavrusunu kurtardı.

Anne kedi ise çalışmalar sırasında aracın başında ekiplerin yanından ayrılmadı.

Kedi yavrusunun sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.