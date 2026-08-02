Otomobilin çarptığı yaya metrelerce savruldu; o anlar kamerada

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Rıdvan U. (63) metrelerce savrularak yaralandı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, ilçenin Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Rıdvan U.'ya otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan Rdvan U., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Rıdvan U., ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı