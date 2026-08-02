Haberler

Otomobilin çarptığı yaya metrelerce savruldu; o anlar kamerada

Otomobilin çarptığı yaya metrelerce savruldu; o anlar kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Rıdvan U. (63) metrelerce savrularak yaralandı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Rıdvan U. (63) metrelerce savrularak yaralandı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, ilçenin Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Rıdvan U.'ya otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan Rdvan U., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Rıdvan U., ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Etimesgut Belediyesi’ne yönelik soruşturmada Erdal Beşikçioğlu dahil 44 şüpheli hakkında tutuklama talebi

Erdal Beşikçioğlu için savcı kararını verdi, sıra hakimde
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karadeniz yangın yeri! İHA'nın vurduğu Rus konteyner gemisi battı

Korkulan oldu! İHA ile vurulan dev gemi dakikalar içinde battı
İbrahim Tatlıses manevi kızını evlendiriyor: İsteme töreninde düğün tarihi de belli oldu

İbrahim Tatlıses’in evinde mutlu gün: Manevi kızını bizzat verdi

KKTC 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Kıbrıs Türk halkını yeni bir çıkmaza sürüklemek isteyen oyunlara izin vermeyeceğiz

"Türk halkını çıkmaza sürüklemek isteyen oyunlara izin vermeyeceğiz"
Vali Gökmen Çiçek anında devreye girdi: 40 yıldır çay ocağında yaşayan yaşlı adam sıcak yuvaya kavuştu

Vali Çiçek devreye girdi: Niyazi Amca sıcak bir yuvaya kavuştu

Parkta uygunsuz görüntüler bitmiyor! Bu kez Pendik'te kaydedildi

Skandal görüntülere bir yenisi daha eklendi! Kimseye aldırış etmediler
Ankara’dan Giresun’a taksi yolculuğunun sırrı çözüldü: Bakın ne için o kadar para ödemişler

Ankara’dan Giresun’a taksi yolculuğunun sırrı çözüldü
Ülkeye dönen Faslı göçmenlere taşlı müdahale! Görüntüler infial yarattı

Dünya bu görüntüyü konuşuyor