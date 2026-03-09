Haberler

Trabzon'da Otomobilin Çarptığı Genç Kadın Ağır Yaralandı

Trabzon'da Otomobilin Çarptığı Genç Kadın Ağır Yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 25 yaşındaki Öznur Kazaz'a aşırı hızla giden bir otomobil çarptı. Kaza sonrası ağır yaralanan Kazaz, hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

TRABZON'un Ortahisar ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Öznur Kazaz (25), ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Kazaz'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Trabzon'un Ortahisar ilçesi Bahçecik Mahallesi Şehit Refik Cesur Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Öznur Kazaz'a, aşırı hızla gittiği belirlenen bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle metlerce savrulan genç kız ağır yaralandı. Yaralı, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan genç kızın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Lucas Torreira'ya kötü haber! Yine olmadı

Liverpool maçı öncesi aldığı haberle yıkıldı!
Savaş, Avrupa'yı vurdu! Sadece 2 günlük doğal gazları kaldı

Uzun kuyruklar var, sadece iki günlük stokları kaldı
Çapraz VAR çizgisi tartışma yarattı

Evet yanlış görmediniz! Bu çizgiyi yayıncı kuruluş çekti
Savaş devam ederken en güçlü ordular listesi yayınlandı: İşte Türkiye'nin sıralaması

Savaş devam ederken en güçlü ordular listesi yayınlandı
Sermin'in tabutunu erkeklere taşıtmadılar

Tabutu erkeklere vermediler
Savaş, Avrupa'yı vurdu! Sadece 2 günlük doğal gazları kaldı

Uzun kuyruklar var, sadece iki günlük stokları kaldı
İran cephesinden yeni Türkiye çıkışı! Dikkat çektikleri bir tehlike var

İran cephesinden yeni Türkiye çıkışı! Dikkat çektikleri bir tehlike var
BAE'de askeri helikopter düştü! 2 ölü

Körfez ülkesinde helikopter düştü! Ölen askerler var