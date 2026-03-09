Trabzon'da Otomobilin Çarptığı Genç Kadın Ağır Yaralandı
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 25 yaşındaki Öznur Kazaz'a aşırı hızla giden bir otomobil çarptı. Kaza sonrası ağır yaralanan Kazaz, hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
TRABZON'un Ortahisar ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Öznur Kazaz (25), ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Kazaz'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Trabzon'un Ortahisar ilçesi Bahçecik Mahallesi Şehit Refik Cesur Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Öznur Kazaz'a, aşırı hızla gittiği belirlenen bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle metlerce savrulan genç kız ağır yaralandı. Yaralı, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan genç kızın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.