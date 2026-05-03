Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
KARABÜK'te, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı C.M.A. (22), ağır yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. A.K. idaresindeki 06 DSH 841 plakalı otomobil, Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan C.M.A.'ya çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan C.M.A., Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Haber: Murat ÖZELCİ/KARABÜK,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı