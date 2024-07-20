Otomobilin çarptığı motosikletteki 4 kişi yaralandı
Hatay'ın Belen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin çarptığı motosiklette bulunan 4 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hatay'ın Belen ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletteki 4 kişi yaralandı.
Belen- İskenderun kara yolu İssume Mahallesi'nde A.Z'nin kullandığı 07 MET 42 plakalı otomobil, plakası olmayan sürücüsünün kimliği belirlenemeyen motosiklete çarptı.
Kazada motosikletteki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.