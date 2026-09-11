Haberler

Otomobilin çarptığı Karayolları işçisi ağır yaralandı

Otomobilin çarptığı Karayolları işçisi ağır yaralandı
Güncelleme:
+16 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BOLU’da yol kenarındaki otları temizleyen Karayolları işçisi Halit Günay, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

BOLU'da yol kenarındaki otları temizleyen Karayolları işçisi Halit Günay, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Bayram Ateş yönetimindeki 14 BA 080 otomobil, yol kenarında ot temizliği yapan Karayolları işçisi Halit Günay'a çarptı. Aynı yönde giden başka bir otomobil de kaza yapan otomobile çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada ağır yaralanan işçi, sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Okullara silahlı saldırı hazırlığındaki örgüte operasyon! 27 kişi yakalandı

3 ilde okulları kana bulayacaklardı! Saldırı hazırlığında yakalandılar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ece Erken özel fotoğraflarını neden ücretli paylaştığını açıkladı

Ece Erken özel fotoğraflarını neden ücretli paylaştığını açıkladı
80’ler akımına katılan milyonlarca kişiye KVKK'dan uyarı geldi

80’ler akımına katılan milyonlarca kişiye KVKK'dan uyarı
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi duyurdu: TÜRKPOL kuruluyor

Türkiye teklif etti, 4 ülke yeşil ışık yaktı! TÜRKPOL kuruluyor
İstanbul'da minibüslerde yeni dönem! Artık kredi kartı geçiyor

İstanbul'da minibüslerde yeni dönem! İlk uygulama başladı
Banka çalışanlarını rehin almıştı, ifadesi ortaya çıktı! Bakın ne için yapmış

Banka çalışanlarını rehin almıştı, ifadesi ortaya çıktı
Slovenya'daki ölü kargalarda Batı Nil virüsü tespit edildi

Aşısı yok! Afrika kökenli hastalık bu kez Avrupa'da görüldü
Ferdi Tayfur'un damadından Vanlı Kara Haydar'a suçlama: İş yerime çökmeye çalıştı

Ferdi Tayfur'un damadından Vanlı Kara Haydar için olay suçlama