Otomobilin çarptığı Karayolları işçisi ağır yaralandı

BOLU'da yol kenarındaki otları temizleyen Karayolları işçisi Halit Günay, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Bayram Ateş yönetimindeki 14 BA 080 otomobil, yol kenarında ot temizliği yapan Karayolları işçisi Halit Günay'a çarptı. Aynı yönde giden başka bir otomobil de kaza yapan otomobile çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada ağır yaralanan işçi, sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı