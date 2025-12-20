Haberler

Adıyaman'da otomobilin çarptığı kadın, 12 gün sonra öldü

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 60 yaşındaki Gülizar Bilgiler, hastanede 12 gün süren tedavisinin ardından hayatını kaybetti. Olay, 8 Aralık'ta meydana geldi.

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde otomobilin çarptığı Gülizar Bilgiler (60), tedavi gördüğü hastanede 12 gün sonra hayatını kaybetti.

Kaza, 8 Aralık'ta Cirit Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. Süleyman Y.'nin kullandığı 02 ACD 826 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun karşısına geçmeye çalışan Gülizar Bilgiler'e çarptı. Yaralanan Bilgiler, ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Bilgiler, daha Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi

Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Gülizar Bilginer, bu sabah hayatını kaybetti. Bilgiler'in cenazesi, Mustafa Baba Camisi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
