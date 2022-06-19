Otomobilin çarptığı 3 yaşındaki Poyraz kurtarılamadı KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, sokakta oynarken yola fırlayınca otomobilin çarptığı Ertuğrul Poyraz Akbulut (3), hastanede hayatını kaybetti. KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, sokakta oynarken yola fırlayınca otomobilin çarptığı Ertuğrul Poyraz Akbulut (3), hastanede hayatını kaybetti. Kaza, saat 10.00 sıralarında Yenidoğan Mahallesi Nurettin Paşa Sokak'ta meydana geldi. İ.İ.'nin kullandığı 77 AL 459 plakalı otomobil, iddiaya göre, sokakta oyun oynadığı sırada aniden yola fırlayan Ertuğrul Poyraz Akbulut'a çarptı. Kazayı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Küçük çocuk, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Poyraz, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan Poyraz'ın annesi Güldane ile babası Müslim Akbulut, hastane bahçesinde sinir krizi geçirdi. Fenalaşan baba Akbulut, acil servise alındı. Otomobil sürücüsü İ.İ., gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı. Demirören Haber Ajansı / Ergün Ayaz - Güncel Yenidoğan Kocaeli Güncel Haberler

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